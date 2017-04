Promo All About Ladies di Center Point

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bagi anda yang ingin berbelanja busana dan item fesyen uptodate lainnya, anda bisa datang ke Center Point Lampung. Saat ini, Center Point Lampung tengah menggelar promo All About Ladies dan Shoes Big Sale yang sayang untuk dilewatkan.

Assistant Store Manager Center Point Lampung Dominikus Oos Edwi menjelaskan, dalam program All About Ladies tersedia diskon up to 50% dan dalam Shoes Big Sale ada diskon up to 70%. Selain itu, ada juga bazaar untuk sepatu Playboy dengan diskon up to 50 persen dan Kickers diskon up to 50% man and ladies.

"Kemudian untuk diskon busana wanita secara rinci ada JRep diskon 20% all item saat weekend, Avenue diskon 20% all item saat weekend dan Logo juga diskon 20% all item saat weekend," jelasnya kepada Tribun, Kamis (27/4) siang.

Selanjutnya, Center Point Lampung juga memberikan promo untuk koleksi busana pria. Busana pria brand Carlos Moreno diskon 50% all item setiap hari, Andre Laurent diskon 50% all item saat weekend. Kemudian, Cardinal diskon 50% all item saat weekend dan MOC Beli 1 Gratis 1 saat weekend.

Tidak hanya itu saja, untuk koleksi sepatu dari banyak brand juga diberikan promo diskon. Diantaranya, Yongki Komaladi diskon 50%+40% saat weekend, Laviola normal+diskon 30% setiap hari, Precise diskon 20% all item, Pakalolo normal+20% saat weekend.

"Bagi yang sedang mencari busana anak - anak kita juga berikan diskon. JSP baby&kids diskon 50% all item saat weekend, Crocodile kid Apparel Beli 1 Gratis 1 all item saat weekend dan Colours In Group diskon 50% all item saat weekend," imbuh Dominikus. (ana)