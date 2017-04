Sandiaga Uno Dapat Dividen Rp 111,6 Miliar dari PT Saratoga Investama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kecipratan Rp 111,6 miliar, setelah PT Saratoga Investama Tbk (SRTG) membagikan dividen total, senilai Rp 148 per saham.

Sebagai informasi, Sandiaga saat ini memiliki 754.115.429 lembar saham di Saratoga Investama, atau setara 27,797 persen dari total saham.

Dengan demikian, ia berhak mendapatkan dividen sebesar Rp 111,6 miliar.

Pembagian dividen tahun buku 2016 telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), yang digelar Rabu (26/4/2017).

Dividen total senilai Rp 148 per saham itu terdiri dari dividen interim, yang sudah terlebih dahulu dibagikan senilai Rp 61 per saham, dan dividen final senilai Rp 87 per saham.

"RUPST hari ini pemegang saham menyetujui pembayaran dividen final sebesar Rp 235 miliar, atau Rp 87 per saham," kata Direktur Keuangan Saratoga Investama, Jerry Go Ngo.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, perusahaan sebelumnya telah membayarkan dividen interim senilai Rp 165 miliar atau Rp 61 per saham.

Sehingga, untuk tahun buku 2016, total dividen yang dibayarkan Saratoga Investama kepada pemegang saham, mencapai Rp 401 miliar.

Jerry juga melaporkan, laba bersih tahun 2016 mencapai Rp 5,67 triliun, dengan laba per saham sebesar Rp 2.091 per saham.

Sementara, laba bersih tahun 2015 tercatat sebesar Rp 923,4 miliar, dengan laba per saham sebesar Rp 340 per saham.