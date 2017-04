Beli TV Dapat Voucher Rp 1 Juta

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Chandra Superstore Bandar Lampung tidak henti-hentinya menggulirkan promo menarik.

Kali ini, Chandra Superstore menghadirkan banyak promo lewat event Electronic Fair, yang diadakan mulai 25 April-7 Mei 2017, dengan berbagai produk menarik mulai dari Sharp, Samsung, Panasonic, dan LG.

Staf Promosi Chandra Afrida menjelaskan, beberapa promo di program itu, antara lain produk Samsung TV LED 49KU6300 dapat cashback 20% plus voucher belanja Chandra Rp 1 juta. Samsung TV LED 55KU6000 dapat cashback 25% plus voucher belanja Chandra Rp 1 juta, Samsung TV LED 65KU600 cashback 20% plus voucher belanja Rp 1 juta, dan Samsung TV LED 5KS9000 cashback 20% plus voucher belanja Rp 1 juta.

