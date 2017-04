West Ham Ancang-ancang Rekrut Sturridge yang Kini Gamang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LONDON - Kelangsungan karier Daniel Sturridge yang tidak menentu di Liverpool membuat West Ham siap memantau situasinya.

Pelatih West Ham, Slaven Bilic, berminat memboyong penyerang asal Inggris tersebut.

Karier Sturridge mandek karena permasalahan cedera yang membuat dia jarang menjadi pilihan utama pelatih Liverpool, Juergen Klopp.

Dia hanya satu kali menjadi starter sejak Oktober 2016 lalu.

Menurut Bilic, West Ham siap menampung seandainya Sturridge ingin hengkang demi mencari waktu bermain lebih banyak.

The Hammers, julukan West Ham, juga tengah butuh penyerang mumpuni.

Hasil imbang 0-0 melawan Everton di London Stadium, Sabtu (22/4/2017), sudah menjadi indikasi bagi Bilic untuk mencari pencetak gol yang layak bagi timnya.

Musim ini, West Ham hanya mencetak rata-rata 1,06 gol per laga kandang (18 gol dari 17 pertandingan). The Hammers hanya punya catatan sedikit lebih baik di luar rumah sendiri, yakni 1,53 gol per laga (26 dari 17).

"West Ham punya determinasi tinggi, tetapi kami kurang daya ledak dan kualitas di lini depan untuk membuat gol. Kami akan membahas soal musim depan sesegara mungkin karena ada posisi yang butuh diisi," kata Bilic.

Pelatih asal Kroasia tersebut menyebut Sturridge sebagai nama yang potensial.

"Sturridge sangat bagus pada dua-tiga musim terakhir. Sekarang juga demikian, meski dia jarang bermain saat ini. Saat Liverpool melawan Stoke City, Sturridge menembus pertahanan Stoke. Kami akan lihat apakah dia akan cocok untuk West Ham musim depan," kata Bilic. (Lariza Oky Adisty)