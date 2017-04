DJ Bobby Suryadi Siap Hentak Center Stage Malam Ini. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Gelaran Authenticity di Center Stage Hotel Novotel Lampung akan menghadirkan seorang figure yang tak asing bagi partygoers di Indonesia.

Seorang DJ yang cukup disegani oleh penikmat music turn table yaitu Bobby Suryadi (Stadium) yang akan siap memukau dengan permainan sound, sight dan light (suara, visual dan cahaya) yang akan menjadi buah bibir manis untuk para clubbers. Tentunya penampilan Bobby akan semakin ditunggu oleh para fansnya.

“Pastinya, kombinasi yang baik untuk malam ini, buat malam jadi lebih meriah, karena Dj legendaris Bobby Suryadi pertama kalinya di Lampung dengan tema Stadium Sensation” ujar ebot, Sabtu (29/4/2017).

Dj Bobbby Suryadi (Ist)

Pamor akan DJ yang sudah melanglang buana di dunia hiburan ini, tentunya bukanlah sebuah isapan jempol belaka. Sebagai salah satu DJ favorit di sebuah nighclub yang dulunya memiliki nama Stadium Jakarta, DJ Bobby akan menampilkan performance dengan membawa nama Bobby Suryadi. Karya di dalamnya akan memadukan musik sudah memiliki warna sendiri semenjak memulai berkarya di tahun 1988. Dengan aliran House dan Progressive, tentunya akan membawa euphoria tersendiri bagi penikmatnya.

DJ Bobby akan hadir di Center Stage Novotel Lampung Sabtu, 29 April 2017 mulai pukul 22.00 WIB, sebagai satu – satu nya DJ di Indonesia yang mengkombinasikan tiga elemen yang dikemas secara apik olehnya. Tiga elemen tersebut adalah audio, visual, dan lighting. One man, two hands, three gears. Dan dapat dipastikan penampilannya adalah sebuah pengalaman tak terlupakan dan sesuatu yang wajib untuk dinikmati dan sayang untuk dilewatkan.

Penampilan dari DJ yang juga pemain film ini akan didukung pula dengan penampilan dari Local Heros Yoga, Resident's MC SUSU, ASTA SENO, VJ FARLEY dan All Stars, Sexy Dancer dari JMP Dance Crew, dan juga permainan visual di LED Display yang memukau lighting Dj set.

"Bagi penggemar music EDM pastinya tidak asing lagi dengan DJ legendaris dari stadium jakarta" tambahnya