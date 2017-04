Operasi Antik Krakatau Polres Way kanan Masih Nihil Temuan Narkoba

Laporan Reporter Tribun Lampung Muhammad Heriza

TRIBUNLAMPUNG. CO. ID, WAY KANAN - Jajaran Polres Way Kanan menggelar razia perdana operasi anti nakotika (Antik) Krakatau 2017, Sabtu (29/4) dini hari.

Petugas polisi dengan berpakaian lengkap menyisir sejumlah hotel dan kos-kossan,guna menekan peredaran narkoba.

Kapolres Way Kanan AKBP Yudy Chandra melalui Kasatnarkoba Iptu Nelson Siahaan mengatakan, razia perdana Operasi Antik Krakatau 2017 memprioritaskan menyisir tempat hotel dan kos kosan.

"Sebab, di dua tempat tersebut disinyalir dijadikan ajang untuk pesta narkoba, " ujar Nelson kepada Tribunlampung.co.id, Sabtu, (29/4)

Nelson mengutarakan, razia yang menyasabeberapa hotel, seperti hotel Putri Agung, Hotel Intan, Hotel Bagaskara dan tempat kosan di Kecamatan Baradatu belum menemukan narkoba.

Kendati demikian, Nelson berjanji, selama Operasi Antik Krakatau 2017, razia rutin akan terus dilakukan guna menjamin situasi kamtibmas yang kondusif.

"Mudah-mudahan wilayah hukum Polres Way Kanan benar-benar jauh dari narkoba," ungkapnya seraya berharap agar semua lapisan masyarakat mendukung kegiatan tersebu