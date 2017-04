Tertangkap Bawa Ganja, Teman Baik Iwa K Bilang, "Aduh . ."

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Musisi dan rapper Iwa K (46) diamankan oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang karena kedapatan membawa ganja.

Iwa diamankan saat dalam pengecekan di bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu (29/4/2017) pukul 05.00 dimana ia membawa tiga linting ganja yang dimasukan kedalam batang rokok.

Pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta sudah melakukan pemeriksaan sampai dengan tes urin. Hasil tes urin Iwa ialah positif menggunakan narkotika jenis ganja.

Saat ditemui dalam acara 'Mother & Baby Fair' di Balai Kartini, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (29/4/2017) sahabat Iwa, bintang film, sinetron, dan penyiar Asri Welas enggan berkomentar.

Pantauan Warta Kota, mulut asri tampak bergetar ketika ditanyakan mengenai penangkapan Iwa, serta membuang muka kepada awak media. "Aduh...," kata Asri Welas.

Ketika kembali ditanyakan mengenai komentarnya terkait penangkapan Iwa K, Asri masih saja berdiam dan tetap membuang muka.

"Gimana yah... He is my best friend," ucap Asri Welas yang kemudian pergi meninggalkan awak media.