Ivan Gunawan ke Okky Lukman: Kayaknya Kita Jodoh Deh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Di usia yang sudah matang untuk menikah, Okky Lukman belum juga mengakhiri masa lajangnya.

Dari laman Instagram-nya, Okky justru lebih senang menikmati kesendiriannya sambil berlibur ke luar negeri.

Namun, dari sekian postingan di Instagram Okky, ada satu postingan yang menarik, yaitu foto kebersamaannya dengan Ivan Gunawan.

Dalam postingan tersebut, Wanita yang sudah berusia 32 tahun ini membumbui dengan caption "Always Happy with you (icon hati),"kata Okky dengan akun @oq_lukman.

Menariknya lagi, foto tersebut mendapat komentar positif dari Ivan Gunawan.

Designer kenamaan ini mendoakan agar dirinya berjodoh dengan Okky Lukman.

Okky Lukman dan Ivan Gunawan ()

"Kayaknya kita jodoh deh," komentar Ivan di akun @ivan_gunawan

Tak hanya Ivan yang berharap berjodoh dengan Okky Lukman. Postingan ini pun langsung penuh dengan doa dari netizen.

@satriadanilwiratama "Cocok. Amin jdoh... Sama2 gokil @oq_lukman @ivan_gunawan."

@rifaeka "Amiiin.. Semoga aja ka @ivan_gunawan mending yg apa adanya aja natural dan ga jaim ka dr pada yg onoh always happy ka."

@puspaolshop2 "Ya Allah Cocok banget ka. Udah nikah aja mau cari kaya gimana lagi sih. Mau cantik atau ganteng nanti tua juga sama2 bakal keriput. Aq doain Semoga kaka ber2 jodoh. Amin."

@pusatxupingdenpasar "Setuju dah kak @ivan_gunawan buruan lamar kak @oq_lukman."

@zulning "Mudah2 an jodoh,,aamiinn."