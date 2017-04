Kecelakaan di Puncak: Bus Pariwisata Tabrak 3 Mobil, 4 Motor dan Satu Angkot

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BOGOR - Korban tewas kecelakaan maut di Jalur Puncak, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat bertambah.

"Korban tewas bertambah jadi 12, semuanya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Cimacan," kata Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Erik Prakarsa saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Minggu (30/4/2017).

Menurut Erik, semua korban tewas sudah dibawa ke RS Cimacan, sementara untuk korban luka pihaknya belum menerima informasi lengkap.

"Kami masih fokus penanganan di TKP, hingga saat ini evakuasi terus berlangsung," kata dia.

Dari informasi yang dihimpun, Kecelakaan bermula saat Bus Pariwisata Kitrans bernomor polisi B 7058 BGA diduga mengalami rem blong dan menabrak beberapa kendaraan.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Yusri Yunus menjelaskan insiden kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 10.30 WIB.

Kecelakaan ini melibatkan beberapa kendaraan seperti Bus Pariwisata Kitrans bernomor polisia B 7058 BGA menabrak Avanza Silver bernomor polisi B 1608 BKV, Avanza dan pikap dan beberapa kendaraan roda dua.

"Data sementara delapan orang meninggal dunia di lokasi kejadian," ujar Kombes Yusri Yunus dalam keterangannya, Minggu (30/4/2017).

Belum diketahui secara pasti kronologis serta korban luka dalam kecelakaan maut yang kembali terjadi di jalur Puncak ini.

"Saat ini anggota dibantu masyarakat masih melakukan evakuasi TKP," kata Yusri.

Berdasarkan foto-foto yang diterima TribunnewsBogor.com, tampak bus dan beberapa kendaraan lainnya terperosok ke jurang.

Terlihat juga beberapa kendaraan umum dan mobil bak terbuka pengangkut sayuran terguling di jalan.

Berikut beberapa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini:

- Mobil Avanza warna silver No Pol B-1087-BIO

- Toyota Rush warna putih No Pol B-1672-PYW

- Toyota Avanza warga silver No Pol B-1608-BKV

- Sepeda motor Suzuki Satria warna biru No. Pol B-6917-BHK

- Sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol B-4503-BBI

- Sepeda motor Vario warna merah No Pol B-3370-BQG

- Sepeda motor Vario warna merah No Pol B-4503-BBI

- Angkot jurusan Cipanas-Puncak