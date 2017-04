Nikita Mirzani dan DJ Devina Cakar-cakaran di Hotel, Netizen: Paha Ayam Aja Mahal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA-Nikita Mirzani akhir-akhir ini sering mengisi acara di beberapa klub di Indonesia.

Ia sering kali berduet dengan seorang DJ wanita bernama DJ Devina.

Yang terakhir, Nikita manggung bersama DJ Devina di Semarang, Jawa Tengah.

Sebelum manggung, Nikita menyempatkan diri untuk berfoto bersama di atas kasur bersama DJ Devina.

Nikita berpose seperti seekor kucing dengan tangan yang seolah-olah sedang mencakar.

Kostum yang digunakan pun juga kostum kucing dengan telinga dan buntut kucing.

Melihat postingan ini, langsung saja komentar netizen berdatangan.

Kalo dari InstaStorynya ekor kucing itu atraktif banget di panggung ()

Seperti biasa, ada beberapa netizen yang mencibir kelakuan ibu 2 anak ini.

Tapi, ada juga beberapa komentar lucu yang dilontarkan oleh netizen.

@nazhihusaini: "i like just the way you are @nikitamirzanimawardi_17 , apa adanya, brutal but honest..bukan seperti ATT and the gangs"

@arif_syam41: "Ini fto sblum maen kuda2an yah.. #eh slah kucing2an"

@nda_82: "Paha ayam aj mahal. In kok paha murah amat sih"

@andiaswaravr: "Wihh bunganya"

@hoku5f0kus: "Ket wumen... miauww..."

Menurut kamu, lucu nggak kostum kucingnya Nikita Mirzani?