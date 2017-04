Bayar Rp 50 Ribu, 14 Pria Ini Nikmati Pesta Seks Kaum Gay

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, SURABAYA - Keinginan 14 orang gay atau homoseksual untuk berpesta Surabaya berakhir nestapa. Ini setelah pesta seks yang digelar di Kota Metropolis demi menikmati surga dunia berantakan setelah digerebek aparat kepolisian.

14 pria tersebut menggelar pesta seks dengan sesama jenis Minggu (30/4/2017) dini hari, di hotel yang berada di Jalan Diponegoro, Surabaya. Lokasi hotel berada di sekitar Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Nah, saat lagi asyik berbuat maksiat sesama jenis itulah, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya datang menggerebek mereka.

Tak bisa mengelak terhadap perbuatan yang dilakukan dan melanggar hukum, ke-14 orang kaum gay tersebut langsung diamankan polisi.

Mereka adalah, AN (43, pengusaha rental PS/Jombang), AS (22, mahasiswa/Sampang), AL (25, swasta/Malang), SD (44, swasta/Gresik), ISW (40, pedagang/Yogyakarta), AS (35, swasta/Sidoarjo), dan KH (23, swasta/Sidoarjo).

Lalu FGF (25, mahasiswa/Surabaya), AIS (20, mahasiswa/Sidoarjo), MA (29, swasta/Yogyakarta), AN (24, swasta/Magelang), TA (27, swasta/Madiun), RTA (36, swasta/Madiun), serta Es (34, swasta/Surabaya).

Pesta seks sesama jenis dilakukan 14 orang itu di dua kamar hotel, yakni kamar 314 dan 303.

Di hadapan penyidik, kaum gay itu mengaku datang menghadiri pesta seks di Surabaya, setelah menerima undangan dari AN. Undangan disampaikan melalui broadcast lewat BBM dan Whatsapp (WA).

"Mereka yang ingin gabung mengikuti pesta seks dikenai biaya antara Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu per orangnya," ujar Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Shinto Silitonga, Minggu (30/4/2017).

Ini berarti, biaya untuk bisa mengikuti pesta seks kaum gay tersebut jika dibelikan rokok putih merek tertentu yang harganya Rp 20 ribu per bungkus, hanya dapat antara dua sampai lima bungkus rokok saja.