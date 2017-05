Harga Bawang Putih di Gisting Tembus Rp 50 Ribu per Kg

Laporan Wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG-Harga bawang putih di Tanggamus naik cukup tinggi yakni Rp 50.000 dari sebelumnya Rp 40.000 per kg.

Menurut Nurhasanah, pedagang sayur di Pasar Gisting, kenaikan harga mulai berlangsung sejak bulan lalu dan terjadi dalam hitungan hari.

"Kemarin-kemarin itu masih Rp 40.000 terus naik jadi Rp 43.000, terus naik lagi jadi Rp 45.000 terus sekarang Rp 50.000, malahan kalau yang bagus Rp 60.000," kata Nurhasanah, Senin (1/5/2017)

Ia mengaku tidak tahu pasti naiknya harga, kemungkinan karena jelang bulan puasa maka permainan harga dari agen besar dimulai.

Untuk harga sayuran lain yang juga naik yaitu cabai merah kini Rp 25.000 dari Rp 20.000 per kg, rampai Rp 8.000 dari Rp 7.000 per kg, terong Rp 5.000 dari Rp 4.000 per kg. (Tri Yulianto)