Kapolres Way Kanan Lepas Peserta Offroad

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, GUNUNG LABUHAN - Pemerintah Kabupaten Waykanan menyelenggarakan offroad. Kegiatan ini merupakan rangkaian dalam memperingati HUT kabupaten way kanan ke-18 dan HUT Bhayangkara ke-18, Minggu (30/4).

Peserta memulainya dari rest area kecamatan Gunung Labuhan yang akan melaksanakan camping ground di wisata air terjun putri malu Kecamatan Banjit kabupaten way kanan Camping ground merupakan saran berkemah dialam terbuka untuk menikmati indahnya alam.

Kapolres Way kanan AKBP Yudy Chandra Erlianto, memimpin langsung pelepasan mobil-mobil offroad yang akan menujuh rutenya dalam acara tersebut dihadiri ketua komite olahraga nasional indonesia kabupaten way kanan, kapolsek gunung labuhan, Dansubramil kecamatan gunung labuhan dan kepala kampung suka negri kecamatan gunung labuhan kabupaten way kanan.

Yudy menerangkan kegiatan camping ground ini sangatlah bermanfaat bagi kita semua yang bertujuan untuk menghilangkan rasa penat pada saat disibukan dengan pekrjaan sehari-hari dan menemukan hal-hal baru dialam sekitar serta menumbuhkan rasa saling kebersamaan satu sama lain. Tentu saja dalam kegiatan memperingati HUT kabupaten way kanan ke-18 dan HUT bhyangkara ke-71 tidak lepas juga dari tugas dan tanggung jawab kepolisian guna menjaga kemanan, kelancaran serta ketertiban masyarakat supaya kegiatan berjalan lancar dan kondusif," ucapnya‎. (ang)