Masuk Boyband Korea Selatan, Cowok Asli Yogyakarta Bikin Penasaran

Siapa sangka grup K-Pop Korea Selatan yang baru saja rilis di bulan April bernama 14U (one for you) punya member cowok asal Indonesia. Wow!

Sontak, kabar ini membuat heboh netizen dan kpopers Indonesia.

Memang sih, bukan hal aneh kalo ada grup K-pop terdiri dari personel yang asalnya dari luar Korea Selatan, seperti China dan Thailand. Tapi, baru kali ini ada orang Indonesia yang berhasil debut menjadi idola K-pop.

Cowok tampan dengan nama panggung Loudi ini ternyata memiliki nama asli Edward Wen.

Dilansir Grid.ID dari biodatapad.xyz, Loudi ternyata berdarah Jawa.

Ia lahir dan besar di Yogyakarta pada 13 April 1996, yang artinya saat ini berumur 21 tahun.

Meski rambutnya telah diwarnai dan tampilannya mirip cowok Korea banget, Loudi yang bekerja sebagai penyanyi ini jika diamati memang terlihat seperti cowok Indonesia, lho!

14U sendiri terdiri dari 14 personel dan merupakan grup K-pop baru asuhan BG Entertainment atau Baek Gom Entertainment. Bersama tiga belas member 14U lainnya, Loudi merilis lagu pertama mereka yang berjudul “Very Very Very”.

Pada 16 April 2017 lalu, mereka juga mengunggah video musik yang nggak kalah keren. Sayangnya, belum ada informasi detail tentang biodata dan kehidupan idola K-pop asal Jogja ini.

Meski begitu, Loudi tentu menjadi orang Indonesia pertama yang bisa menembus dunia hiburan Korea Selatan dan menjadi satu-satunya idola K-pop asal tanah air.

Sebelumnya, netizen Indonesia juga sempat dihebohkan dengan pengakuan salah seorang personel grup Varsity yang bernama Manny. Pasalnya, idola K-pop ini mengaku bahwa dia adalah seorang pemeluk Islam.

Pengakuan ini tentu menjadi perhatian k-popers. Sebab, Manny adalah satu-satunya bintang Hallyu yang secara terang-terangan mengungkap bahwa ia adalah seorang muslim.

Kembali ke Loudi dan 14U. Yuk, intip video mereka!