Isra Mikraj Yudy Ajak Polisi Tingkatkan Iman dan Profesionalitas Kinerja

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Kepala Kepolisian Resor Way Kanan AKBP Yudy Chandra Erlianto memimpin langsung berjalannya peringatan Isra Mi’raj di Masjid Darrul Fatah bersama pejabat utama, kapolsek, bhayangkari dan PNS, Rabu (3/5).

Isra Mikraj merupakan dua bagian dari perjalanan Nabi Muhammad Saw dalam waktu satu malam dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa atau disebut Baitul Maqdis di Palestina. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam karena pada peristiwa ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam mendapat perintah untuk menunaikan salat lima waktu sehari semalam.

Kapolres mengatakan kegiatan memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1438 H/2017 M adalah peristiwa penting yang tidak boleh dilupakan oleh seluruh umat manusia, terutama umat muslim. Selain itu Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1438 H/2017 M kali mengangkat tema dengan hikmah kita tingkatkan keimanan dan kinerja guna mewujudkan polri yang profesional, modern dan terpercaya dimata masyarakat kabuapten way kanan.