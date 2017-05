Kasus Zina Perwira dan Polwan, Ini Lima Saksi yang Dihadirkan

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - Kasus dugaan perzinaan yang melibatkan oknum perwira Polda Lampung AKBP FIF dengan Ipda AN kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

Dalam persidangan tertutup di ruang Tirta, Selasa (2/5), jaksa penuntut umum menghadirkan lima orang saksi.

Kelima saksi tersebut merupakan pegawai Hotel Pop Bandar Lampung, lokasi penggerebekan kedua terdakwa.

"Iya benar, tadi memang digelar sidang lanjutannya. Namun dilakukan secara tertutup," ujar Humas Pengadilan Negeri Tanjungkarang Mansyur Bustami kepada Tribun, Selasa (2/5).

Mansyur mengutarakan, dalam persidangan tersebut dipimpin langsung oleh ketua majelis Novian Saputra.

Menurutnya, karena kasus asusila sehingga sidangnya digelar secara tertutup.

Kuasa hukum AKBP FIF, Oto Noventa mengatakan, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut di dalam persidangan tidak memberatkan kliennya.

Menurut Oto, para saksi menyatakan tidak melihat secara langsung saat peristiwa penggerebekan itu terjadi.

Bahkan, seprai yang dijadikan alat bukti di persidangan, para saksi juga tidak tahu secara pasti, dikarenakan sebagian sudah ada yang dilaundry.

"Jadi, apakah seprai yang dijadikan alat bukti itu merupakan seprai yang digunakan atau tidak. Para saksi tidak mengetahuinya," bilangnya.

AKBP FIF dan Ipda AN digerebek di Hotel Pop, Senin (30/1) sekitar pukul 11.30 WIB.

Penggerebekan dilakukan oleh suami AN yang juga anggota kepolisian berinisial DO didampingi anggota Provos Polda Lampung.

Pada saat digerebek, FIF dalam keadaan telanjang dada yang ditutupi selimut. Sedangkan AN masih mengenakan pakaian.

Terbongkarnya skandal ini, bermula dari kecurigaan DO terhadap perilaku istrinya. Menurut AS, kerabat DO, AN sering pergi keluar malam dengan alasan tugas.

Sang suami juga pernah mendengar percakapan telepon AN dengan seorang laki-laki menggunakan kata-kata mesra.