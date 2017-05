Luna Maya Legowo Jika Reino Barack Bukanlah Jodohnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bintang film, model, dan pengusaha fashion Luna Maya (33) sedang menjalin cinta dengan Reino Barack, dalam beberapa tahun belakangan ini.

Keduanya pun kerap saling mendukung aktivitasnya masing-masing, yang terkadang Reino sering mendampingi Luna dan bahkan sebaliknya.

Luna menjelaskan kalau dirinya nyaman dengan sosok Reino dalam kehidupannya. Ia mengatakan selama berpacaran dengan Reino, ia jarang berantem seperti pasangan-pasangan lainnya.

"Kami enggak pernah berantem, karena enggak ada perbedaan yang signifikan. Jadi enggak ada suatu hal yang membuat kita sampai tidak bersama sampai hari ini tuh belum ada," kata Luna Maya.

Hal itu ia katakan ketika ditemui di gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (1/5/2017) malam.

Meski sudah nyaman, Luna mengatakan dirinya belum mau melanjutkan kisah cintanya ke jenjang yang lebih serius.

Hal itu dikarenakan ia tidak mau terlalu terburu-buru mengambil keputusan untuk ingin dinikahi oleh Reino.

"Emang harus cepat-cepat? Kalau belum mau gimana? Dibawa santai aja. Kalau kejadian ya kejadian," ucapnya.

Mengingat usia Luna yang sudah tidak muda lagi, ia menegaskan jika memang nanti Reino bukanlah jodohnya, ia akan menerima dengan lapang dada.

Karena, Luna mengaku bersama Reno masih asik dan fokus dalam karirnya di dunia bisnis yang sedang dijalani saat ini.

"Kalau diputuskan untuk ke tahap berikutnya ya udah. Kalau pun nggak juga enggak apa-apa," ungkapnya.

Saat ditanyakan apakah Reino pernah mengajaknya untuk menikah, Luna enggan menjawab perihal tersebut karena sudah masuk ke ranah pribadi.

"That's none of your business. Itu kan hal pribadi kalau nanya gituan," ujar Luna Maya seraya tertawa. (Arie Puji Waluyo)