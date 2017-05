Bastian Steel Perankan Goblin Versi Indonesia? Ada yang Tak Terima!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Santer dikabarkan jika drama Korea populer ‘Goblin’, akan diadaptasi menjadi sinetron Indonesia.

Sinetron yang kabarnya akan diberi judul ‘Malaikat Pelindung’ itu, membuat heboh netizen, terutama mereka yang mengaku sebagai pecinta drama Korea.

Kabar ini tersiar di beberapa akun gosip di Instagram, salah satunya @noona_bigos, yang memang biasa mengangkat kabar-kabar terbaru soal dunia hiburan Korea Selatan.

Bastian Steel dan Gong Yoo. ((Instagram/@noona_bigos)) ()

Mendengar kabar adanya ‘Goblin’ versi Indonesia ini, ternyata membuat sang admin sakit kepala.

"Aigooo. Ada yg mau endorse obat sakit kepala buat eonni ga? Aigooo, penistaan Goblin," tulis pemilik akun tersebut.

Meski belum ada sinopsis resmi yang keluar perihal sinetron Malaikat Pelindung ini, Syifa Hadju, artis yang dikabarkan akan menjadi pemeran utama wanitanya, mengatakan mereka baru saja shooting promo.

Netizen pun ikut menyayangkan jika kabar ini benar adanya, karena mereka begitu menyukai karakter Kim Shin yang diperankan oleh si ganteng Gong Yoo.

Karena kabarnya, Kim Shin akan diperankan oleh Bastian Steel, mantan personil boyband CJR atau yang lebih dikenal dulu dengan nama Coboy Junior.

Para pecinta drama Korea pun tak terima jika Bastian akan menjadi pengganti Gong Yoo dalam sinetron tersebut.

@yoshmellow: Oh tuhan...orang2 sekharisma ahjussi diperanin sama anak2 abg gituh???ga banget...pasti dunia per ahjussi dan per deokkabi an sedang berguncang.