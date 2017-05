Catat, Daftar Harga Promo dan Diskon di Hypermart Lampung pada Akhir Pekan Ini

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hypermart Central Plaza Lampung menghadirkan promo harga dan diskon menarik untuk ribuan produk.

Satu di antaranya promo Beli 2 Dancow Gum 1+ 800 gr gratis Cussons Baby shampoo 200 ml.

Selain itu, Mamy Poko Pants extra dry S38, M32, L30, XL26, XXL22 diberi harga promo Rp 79.650.

Manager On Duty Hypermart Lampung Mala menjelaskan, ada pula promo Marjan syrup boudoin 460 ml all variants Rp 18.590.

Kemudian, Coca Cola, Sprite, dan Fanta pet 1.500 ml harga Rp 10.200.

Nice facial tissue refill 250s harga Rp 9.490.

"Untuk pembelian semua buah, sayur, daging dan seafood di area fresh, ada diskon 10 persen menggunakan Kartu Mandiri Hypermart," jelasnya, Kamis (4/5/2017) siang.

Tidak hanya itu, Hypermart Lampung juga memberi promo untuk Wong Coco Nata de Coco 1 kilogram all variant Rp 14.130, Kraft Singles Cheese slice 10s beli 3 gratis 1, Perfetto mozarella cheese per 1 kilogram Rp 150.000, dan es krim Diamond 700 ml Strawberry, Ogura, Neapolitan diskon 20%.

Diskon 15% Bernardi bakso sapi jumbo 10 pieces, bakso sapi besar 50 pieces, smoked beef 250gr.

Diskon 15% Farmhouse bakso sapi 50 pieces, smoked beef 225 gr, sosis sapi 12 pieces, dan sosis sapi goreng 12 pieces.

Diskon 15% Belfoods Favorite, safari, ceria, stick, nugget 500 gr.

Untuk personal care, ada diskon 30% Shinzui body cleanser pouch 450 ml all variants, diskon 25% L'oreal shampoo & conditioner 170 ml all variants, diskon 30% Dettol hand wipe & hand sanitizer all variants, diskon 45% Cussons Carex hand wash liquid pouch 200 ml all variants, dan diskon 30% Eskulin princess shampoo 200 ml all variants, serta Sasha hair vitamin.

Peralatan rumah tangga juga diberi diskon, antara lain diskon 20% Estilo Box+roda ukuran 35 liter, diskon 20% SUPER lemari 2 pintu LP-02 Angela, diskon 25% Trendy family container 3-4 susun, diskon 35% Sans rak serba guna tier 3 dan tier 4.

Ada juga produk baru Lion Star akvo bottle 800ml diskon 30% dan Olymplast kursi OL-501S diskon 25%.