IHSG Kamis Dibuka Menguat 22,11 Poin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada pembukaan perdagangan saham Kamis (4/5/2017) pukul 09.00 WIB.

Sebelumnya, pada Rabu waktu setempat , The Fed mempertahankan bunga di level 0,75 persen - 1 persen, setelah naik 25 basis poin pada Maret lalu. Ini merupakan langkah pengetatan ekonomi pertama The Fed sejak resesi tahun 2009.

Pada pukul 09.19 WIB, IHSG berada di level 5.669,48 atau naik 22,11 poin (0,39 persen).

Sebanyak sembilan sektor dibuka menguat, dengan penguatan terbesar di sektor keuangan, yakni naik 0,83 persen. Sementara sektor yang turun yakni sektor perkebunan yang turun tipos 0,07 persen.

Dari pasar spot Bloomberg, rupiah terpantau turun 22 poin ke level 13.330 per dollar AS. Sementara di Rabu, rupiah ditutupmdi level 13.308 per dollar AS.

Penulis: Aprillia Ika