Nikmati Diskon hingga 70 Persen di Ramadhan Sale Center Point Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mendekati bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari, Center Point Lampung menghadirkan koleksi program promo Ramadhan Sale Center Point Lampung, yang berlaku mulai 1 Mei 2017.

Dalam program itu, Center Point Lampung menawarkan banyak koleksi dengan diskon hingga 70 persen.

Assistant Store Manager Center Point Lampung, Dominikus Oos Edwi menjelaskan, koleksi busana wanita di program Ramadhan Sale Center Point Lampung, antara lain Avenue diskon 20% all item saat weekend, dan Ninety Degrees diskon 20% all item saat weekend.

"Kemudian, ada koleksi dari Geela, diskon 20% all item saat weekend, dan Evora beli 2 pieces diskon 50%+50% saat weekend. Tidak hanya busana wanita, busana pria juga kami beri promo. Ada Carlos Moreno diskon 50% all item setiap hari, Andre Laurent diskon 50% all item saat weekend," jelasnya Kamis (4/5/2017).

Masih untuk pria, ada koleksi Cardinal yang diberi diskon 50% all item saat weekend, dan MOC beli 1 gratis 1 berlaku saat weekend.

Bagi Anda yang ingin mencari busana untuk anak-anak, ada Crocodile kid Apparel dengan promo beli 1 gratis 1 all item saat weekend.

Selanjutnya, Crocodile kid shoes diskon 30%+20% all item saat weekend, dan Colours In Group diskon 50% all item, juga berlaku saat weekend.

Untuk koleksi sepatu, ada promo Yongki komaladi beli 1 gratis 1 setiap hari, Laviola Normal+diskon 30% setiap hari, dan Kasogi special price Rp 125 ribu setiap hari.