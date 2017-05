Polres Waykanan Razia Angkutan di Jalinsum

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Sejumlah kendaraan truk yang melintas di jalan lintas Sumatera Way Kanan satu per satu dihentikan petugas. Kali ini razia yang digelar selain memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan pengemudi dilakukan juga penertiban tulisan, stiker dan logo serta cap pengaman pada kendaraan, Kamis (4/5).

Kapolres Way Kanan AKBP Yudy Chandra kali ini juga memimpin pelaksanaan kegiatan bersama personel gabungan satlantas, sabhara dan Polsek Baradatu. Salah satu truk saat dihentikan memuat tulisan Goala, Petir.

