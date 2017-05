Polisi Tangkap Pelaku Pemalakan terhadap Sopir di Jembatan Way Besai

Laporan Reporter Tribun Lampung Muhammad Heriza

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN – Jajaran Polres Way Kanan bersama Polsek Baradatu mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas), terhadap sopir yang melintas di Jembatan Way Besai, Kamis (4/5/2017).

Pelaku berinisial TB (25) merupakan warga setempat.

Kapolres Way Kanan Ajun Komisaris Besar Yudi Chandra melalui Kapolsek Baradatu Komisaris Amirudin mengatakan, tersangka berhasil ditangkap seusai melakukan pemalakan terhadap sopir bernama Haris Sandika (30).

Modusnya, pelaku bersama kedua rekannya berinisial SA dan ID, yang sudah ditetapkan sebagai DPO, menghentikan truk yang dikemudikan korban.

“Ketiga pelaku tersebut mengancam mengunakan senjata tajam (sajam). Korban yang merasa takut lantas memberikan permintaan pelaku, dengan memberikan satu unit ponsel jenis Blackberry dan mengambil dompet korban,” ungkapnya.

Amirudin mengatakan, polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua rekan tersangka yang melarikan diri.

Sementara, pelaku TB sudah ditahan di Mapolsek Baradatu.

Akibat perbuatan tersangka, polisi menjeratnya dengan pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.