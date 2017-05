Polsek Way Tuba Lakukan Pam Rawan Malam

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY TUBA - Polsek way tuba terus berupaya menjaga kamtibmas tetap tidak meninggalkan peran masyarakat yang turut membantu menjaga lingkungan sekitar. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas polsek way tuba pada Patroli hunting rawan malam, Kamis (4/5) malam.

Kegiatan ini menyampaikanhimbauan Kamtibmas kepada masyarakat agar waspada terhadap kejahatan yang kerap terjadi di diseputaran kampung ramsai dan kontrol pos kamling. Kegiatan imbauan tersebut dilakukan secara mobile di beberapa lokasi yang ramai dengan aktifitas masyarakat seperti jalinsum perbatasan, SPBU, hingga persimpangan jalan dan daerah rawan.

Kepala kepolisian resort Way Kanan AKBP Yudy Chandra Erlianto melalui Kapolsek way tuba Iptu Rifki Bhashori menuturkan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar untuk selalu waspada terhadap kejahatan seperti C3 ( Curat, Curas dan Curanmor) hingga narkoba di wilayah hukum polres way kanan. Melalui Babinkamtibmas polsek way tuba memberikan himbauan dan sosialisasi ini akan kami lakukan secara berkala guna meminimalisir atau bahkan menghilangkan niat pelaku tindak pidana," tukasnya, Jumat (5/5).