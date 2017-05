Tulisan di Kaus Iwa K Bikin Nengok

Laporan Wartawan Grid.ID, Winda Lola Pramuditta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Musisi rap Iwa Kusuma alias Iwa K, tiba di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Cibubur, Jakarta Timur hari ini, Jumat (5/5/2017).

Rapper dengan nama panggung Iwa K itu turun dari mobil Toyota bernomor polisi AE 873 TP sekiranya pukul 12.30 WIB.

Berdasarkan pantauan Grid.ID, Iwa K datang dengan mengenakan baju berwarna hitam bertuliskan, 'Jesus, Muhammad, Buddha, All taught us how to be a nice person'.

Iwa K ()

Sambil dirangkul oleh petugas, Iwa K pun sempat menebar senyum ke khalayak media yang mengerumuninya.

Pencipta lagu 'Bebas' ini bahkan mengaku dalam kondisi yang sehat.

"Alhamdulillah sehat, sehat," ucap Iwa seraya berjalan memasuki lobby RSKO.

Iwa K ditangkap di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, saat hendak manggung di Bone, Sulawesi Selatan.

Awalnya, Iwa akan terbang menggunakan pesawat Lion Air JT792 pada 29 April 2017 lalu.

Melalui Security Check Point (SCP) Terminal 1B, Iwa diketahui membawa tiga linting ganja yang dikemas dalam rokok Dji Sam Soe.

Setelah melalui pemeriksaan Badan Narkotika Nasional (BNN), permintaan rehabilitas untuk Iwa K pun dikabulkan. (*)