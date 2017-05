Wow, Gaji Pegawai Magang Facebook Hampir 2 Kali Lipat Gaji Presiden Jokowi, Ini Besarannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, NEW YORK - Perusahaan-perusahaan raksasa teknologi Amerika Serikat menerima mahasiswa dari berbagai penjuru negeri, untuk menjadi pegawai magang.

Dilansir CNN Money sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Jumat (5/5/2017), para pegawai magang di perusahaan-perusahaan top AS ternyata menerima gaji ribuan dolar AS per bulannya.

Itu berdasarkan daftar 25 gaji magang tertinggi oleh perusahaan-perusahaan AS yang disusun Glassdoor.

Tak mengherankan, para pegawai magang di perusahaan-perusahaan teknologi menerima gaji tertinggi.

Rata-rata, gaji pegawai magang di Facebook adalah 8.000 dolar AS per bulan, atau setara sekitar Rp 106 juta, dengan kurs Rp 13.300 per dolar AS.

Dengan demikian, gaji pegawai magang di Facebook dalam setahun mencapai 96.000 dolar AS, atau setara sekitar Rp 1,2 miliar.

Gaji pegawai magang itu mengalahkan gaji Presiden Joko Widodo, yang berkisar Rp 63 juta per bulan.

Gaji itu adalah angka median, yang berarti ada juga pegawai magang yang memperoleh gaji di atas itu.

Sebagai perbandingan, median pendapatan rumah tangga di AS pada 2015 mencapai 56.516 dolar AS.

Adapun, Microsoft membayarkan median gaji bagi pegawai magang mencapai 7.100 dolar AS per bulan atau sekitar Rp 94,4 juta, berada di peringkat kedua di bawah Facebook.