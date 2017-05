Kakek AB Ditangkap di Arena Judi Sabung Ayam

Laporan Reporter Tribun Lampung Muhammad Heriza

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polres Way Kanan menggerebek sebuah arena perjudian sabung ayam di kampung Bengkulu Tengah, Kecamatan Gunung Labuhan, Way Kanan, Jumat, (05/6).

Dari penggerbekan tersebut petugas berhasil mengamankan dua orang pelaku judi sabung ayam, bernisial CW (45) dan AB (65).

"Kedua warga tersebut, tak lain merupakan warga setempat, " terang Kasatreskrim AKP Sugandhi Satria mewakili Kapolres Way Kanan AKBP Yudi Chandra, Sabtu, (06/5)

Gandi menerangkan, petugas menerima informasi dari masyarakat, warga mengaku resah dengan adanya arena perjudian sabung ayam.

Mendapat informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan dan menggerbek ditempat yang dimaksud. jelasnya

Menurut Gandhi, selain kedua tersangka, polisi juga menyita enam ekor ayam jago, dua unit sepeda motor, satu buah alat judi dadu selinting, satu unit hp merk nokia dan 2 bilah senjata tajam.

"Kini keduanya sudah di tahan dan sedang dimintai keterangan oleh petugas," ungkapnya

Kedua tersangka, dijerat polisi dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dan pasal 2 Undang-Undang Darurat Tahun 1951, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.