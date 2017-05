Kembarannya Pakai Wig, Bocah Ini Ketakutan Histeris

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Sebuah video yang diunggah akun Facebook Kenneth & Kenzo Time menyita perhatian netizen.

Bagaimana tidak, dalam video tersebut tampak sepasang bocah kembar tengah bercanda.

Satu dari dua bocah tersebut berdandan lucu.

Ia mengenakan piyama serta wig di kepala.

Menariknya, bocah tersebut mengenakan wig dengan model rambut sangat lebat dan keriting.

Saat melihat bocah tersebut, kembarannya langsung kaget.

Tak cuma itu, kembaran si bocah bahkan terlihat histeris.

Rupanya, ia ketakutan melihat kembarannya tampil dengan dandanan yang tak biasa.

Alih-alih berhenti bercanda, bocah yang mengenakan wig itu justru terus menggoda kembarannya.

Tangisan hingga teriakan histeris pun tak terelakkan.

Kedua bocah itu juga tampak berkejaran.

Diunggah pada 27 Maret 2017, video tersebut sudah diputar lebih dari 635 ribu kali.

Tak cuma itu, video ini juga sudah dibagikan oleh lebih dari enam ribu pengguna Facebook.

Sementara komentar netizen pun beragam.

Marky L Go: "So cute."

Maliha Amin Khan: "They're sooooo cuteee OMG, (Mereka sangat lucu, OMG)."

Maggie Kong: "This two twins also very funny, (Dua bocah kembar ini sangat lucu)." (Tribunwow.com/Dhika Intan)