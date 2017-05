DJ Mahesa Siap Guncang Center Stage

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - DJ Mahesa Utara akan tampil di Center Stage, Novotel Bandar Lampung, Rabu, 10 Mei 2017. Siapakah Dj Mahesa?

Pria ini pernah terpilih menjadi opening act DJ ternama dunia Steve Aoki saat tur di Indonesia. Selain itu, pria berambut gondrong ini pernah mendapat penghargaan di ajang IndieRemix Competition 2008 dan membawa pulang REDMA Award for the Best Remix of the Year. Di tahun 2015, ia juga dinobatkan menjadi DJ of the Year dari Paranoia Award.

DJ Mahesa Utara akan hadir di center stage bersama KNC Dancer dari Jakarta.

Sebelum mereka tampil pada Rabu malam, akan ada penampilan yang dimeriahkan terlebih dahulu oleh DJ Astaseno , Mc Susu, veron, dan VJ varley.

Bagi pengunjung wanita ada promo free ladies sebelum pukul 24.00.