Gadis Cantik Menari Bareng Kakek, Gerakannya Bikin Netizen Iri

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Damanhuri

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -- Aksi wanita cantik menari bareng seorang kakek ini menarik perhatian netizen.

Bahkan videonya menjadi viral setelah terposting di media sosial.

Video berdurasi 1 menit 9 detik itu sudah diputar lebih dari 44 juta kali oleh para pengguna akun media sosial Facebook.

Video yang diberikan caption 'When I grow up, I want to be this grandpa' (Ketika saya tumbuh dewasa, aku ingin menjadi kakek ini).

Dalam video tersebut terlihat seorang gadis cantik berkemeja kotak-kota menari bareng lelaki tua.

Hebanya, lelaki tua berkemeja biru yang berada tepat disampinya itu bisa menirukan gaya tarian gadis cantik bertopi hitam itu.

Bahkan, gerakan mereka sama persis.

Iringan musik alunan musik pun tampak selaras dengan gerakan keduanya.

Aksi keduanya pun menarik perhatian warga hingga mengabadikannya.