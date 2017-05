Lima Tips Sehat dan Cantik ala Cinta Laura

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Cinta Laura (23) ditunjuk sebagai Brand Ambassador The Body Shop pertama di Indonesia, karena dirinya dinilai bisa mewakili generasi anak muda zaman sekarang.

Terutama, karena dirinya memiliki gaya hidup yang sehat. Cinta pun membagikan lima tips untuk para generasi muda, agar bisa sehat dan cantik seperti dirinya.

1. Tidur cukup

"Pertama, menurut aku, untuk kelihatan lebih cantik harus dimulai dari lifestyle, for example, I love very healthy lifestyle," kata Cinta saat dijumpai di The Body Shop Senayan City, Jakarta Selatan, Rabu (10/5/2017).

"Aku setiap hari bangun pagi dan aku coba untuk tidur tujuh sampai delapan jam setiap hari, karena tidur cukup itu penting banget," sambungnya.

2. Makan makanan sehat

Menurut Cinta, mengonsumsi makanan sehat juga sama pentingnya. "Semua yang aku makan itu organik, sayur-sayuran, buah buahan, juga daging karena kalau kita makan sehat, bakal lebih banyak energi, automatically badannya juga bagus," ujar perempuan kelahiran 17 Agustus 1993 ini.

3. Minum banyak air putih

Cinta mengungkapkan, dirinya terbiasa minum satu setengah sampai dua liter air putih setiap hari. Baginya, mengonsumsi air putih sangatlah penting, karena bisa membuat hidupnya lebih sehat.

4. Olahraga

"Last but not least, aku olahraga karena exercise is so important. Ya, itu tips sehat aku dari lifestyle," kata pelantun "Oh Baby" ini.

5. Cuci muka teratur

Lulusan Columbia University ini menambahkan, ia juga wajib mencuci mukanya dengan benar, apalagi sebelum tidur.

"Pertama pakai facial wash, toner, serum, moisturizer, dan krim mata itu yang paling penting," pungkasnya.