Marshanda Ungkap Keseruan Main Sinetron Bareng Mantan Pacar dan Mantan Suami

TRIBUNLAMPUNG.CO0.ID - Ada hal tak biasa diperlihatkan Marshanda di akun Instagram pribadinya, Rabu (10/5).

Artis yang akrab disapa Caca itu memberi kejutan kepada para penggemarnya kalau dirinya akan bermain sinetron lagi.

Sinetron terbaru Marshanda itu berjudul Tikus dan Kucing.

Disinetron tersebut juga rupanya ada mantan pacar dan mantan suaminya yang ikut bermain.

Mereka adalah Baim Wong dan Ben Kasyafani.

Marshanda pun mengunggah foto keseruannya bersama Baim Wong, Ben Kasyafani, dan juga Rifky Balweel di lokasi syuting.

"Coming soon!!! "Tikus dan Kucing" with @rifkybalweel (Jenal) @baimwong (Rozak) @benkasyafani (Ucup) #SURPRISE2of2," tulis Marshanda sebagai keterangan fotonya, Rabu (10/5).

Diunggahan lainnya, ibu beranak satu itu juga memperlihatkan video kebersamaan mereka saat syuting.

"Fun team!! Sinetron TIKUS DAN KUCING segera," tulis Marshanda untuk unggahan lainnya.

Penggemar mereka pun heboh melihat keakraban Marshanda, Baim Wong, dan Ben Kasyafani.

Bahkan banyak yang mendoakan Marshanda bisa kembali menjalin hubungan cinta dengan Baim Wong seperti beberapa tahun lalu.

"Ya allah seneng banget ngliat nya moga aja ka baim sama ka chacha di persatukn kembali," komentar akun rosa_moza_milan.

Begitu juga dengan akun eliezs87 yang berkomentar, "Cieee marshanda nyendernya k baim wong."

Tak ketinggalan komentar dari akun tidaka_danama35, "Astaga.... ini foto paling THE BEST... mantan pacar vs mantan suami."