Nikmati Harga Promo dan Diskon di Chandra Tanjungkarang, Ini Daftar Produknya

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bagi Anda yang tengah mencari sepatu merek ternama, Anda bisa datang ke Chandra Superstore Tanjungkarang.

Sebab, ada promo yang berlaku sampai 14 Mei 2017.

Salah di antaranya diskon 50% untuk sepatu Kickers Man selected item.

Staf Promosi Chandra, Apriati menambahkan, ada juga diskon 50%+30% sepatu Modello selected item, Yongki Man diskon up to 70%, Pakalolo diskon sampai 50%, Obermain diskon sampai 50%, Crocodile diskon 50%+20% selected item, dan Laviola 50%+20% selected item.

"Kamo juga memberi diskon untuk busana wanita. Rodeo diskon up to 70%, Novel mice diskon up to 50%+20%, Eprise diskon up to 50%, Caroline kosasih diskon up to 50%. Lalu, Expand beli 1 diskon 20% beli 2 diskon 30%, Point one diskon up to 70%, Chic girl diskon up to 50+20%, dan underwear ladies Young Heart diskon up to 50%," jelasnya.

Kemudian, busana pria diskon sampai dengan 50% merek Leone uomo, Andre michel, Redcliff, Platini, Van Heusen. Ada juga Pierre cardin apparel diskon 50%, Johnwin formal diskon 50%.

Beralih ke area supermarket, ada promo produk elektronik.

LG LED 43" tipe LH 500 dari harga Rp 5.450.000 turun jadi Rp 4.290.000, dan LG kulkas SBS tipe GCB 247 KQDV harga spesial Rp 11.899.000.

Samsung LED TV UA 48 J500 turun harga dari Rp 7.299.000 jadi Rp 6.399.000.

SHARP LED 50" tipe LE 275 dari harga Rp 9.199.000 jadi Rp 7.199.000, dan SHARP kulkas tipe SJ-IP 471B dari harga Rp 8.199.000 jadi Rp 7.249.000.

"Jangan lupa, tanggal 21 Mei 2017 ada seminar bersama dr Angelina Handreswari, SpOG dan Prenagen Bellydance di Chandra Tanjungkarang Lantai 3 pukul 09.00 Wib sampai selesai. Caranya cukup membayar Rp 50 ribu/orang, maka peserta mendapatkan goodie bag, seminar kit, dan produk Prenagen," jelas Staf Promosi Chandra Afrida.

Menjelang bulan Ramadan, ada promo dari Colatta yang menyediakan berbagai aneka bahan kue, mulai dari dark chocolate, pancake, ice cream mix, puding, cokelat putih.

Kemudian, hari Jumat, Sabtu, Minggu (Jusami) tanggal 12-14 Mei 2017, ada acara melukis di kaus yang diselenggarakan Giotto.

Mekanismenya, konsumen cukup melakukan pembelian produk Giotto Decor Textile minimal 8 buah, maka akan mendapatkan kaus yang akan dilukis.