(VIDEO) Center Point Gelar Program Belanja Gratis Rp 100 Juta

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - CENTER Point Lampung selalu memanjakan konsumennya dengan banyak promo menarik di setiap kesempatan. Paling terbaru, Center Point Lampung menggelar program Belanja Gratis Rp 100 juta yang berlaku mulai tanggal 11 Mei - 09 Juli 2017.

Assistant Store Manager Center Point Lampung Dominikus Oos Edwi menjelaskan, dalam program ini, setiap belanja Rp 150 ribu maka konsumen berhak mendapatkan 1 Potongan Struk "Belanja Rp 100 juta di Center Point Lampung", berlaku kelipatan dan penggabungan struk.

"Potongan struk tadi dilengkapi dengan diisi Nama, No KTP/SIM, No HP dan dimasukkan di kotak yang sudah kami sediakan. Dari potongan struk yang sudah dikumpulkan tadi, akan diundi setiap harinya pada pukul 19.30," jelasnya kepada Tribun, Kamis (10/5) siang.

Dominikus melanjutkan, setiap harinya akan ada 4 orang pemenang yang akan mendapatkan voucher belanja yang dapat digunakan untuk berbelanja di Center Point Lampung. Adapun rinciannya, 1 orang mendapatkan voucher belanja Rp 1 juta sementara 3 orang pemenang lainnya mendapatkan voucher belanja masing - masing Rp 300 ribu.

Pengumumuman pemenang termasuk proses pengundian setiap harinya akan diberitahukan melalui akun Instagram dan Facebook Center Point Lampung serta di bagian informasi Center Point Lampung. Batas waktu pengambilan voucher adalah 7 hari. Apabila tidak diambil dalam jangka waktu 7 hari, maka voucher belanja akan hangus.

Selain program tersebut, Center Point Lampung juga menghadirkan koleksi terbaru dalam rangka menyambut bulan ramadan. Disini konsumen bisa mendapatkan koleksi baju ramadan branded dengan penawaran menarik. Salah satunya adalah untuk brand MOC ada diskon 30% untuk koko, kemeja 20% dan 50% selected item.

Masih untuk koleksi busana pria, ada brand Foxton koko beli 1 diskon 50+20% beli 2 diskon 50+30% , beli 3 diskon 50+40%, beli 4 diskon 50+50%. Untuk kemeja Foxton beli 1 diskon 30%, beli 2 diskon 30+20%. Kemudian L'GS jeans dan L'GS casual koko dan kemeja serta jeans diskon 20%.

"Untuk perempuan, ada promo Buy 2 or more diskon 50% untuk kerudung dari Evora , diskon 20% Hijabku by Madonna. Dapatkan juga koleksi terbaru berbagai model gamis, kaftan dan abaya. Juga koleksi new arrival koko untuk laki - laki," imbuh Dominikus. (ana)