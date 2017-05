Karangan Bunga Warna Hitam Mulai Bermunculan di Balai Kota Jakarta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Meski tidak semeriah pekan-pekan lalu, karangan bunga masih berdatangan ke Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (12/5/2017).

Saat memasuki pagar balai kota, tiga karangan bunga yang tampak berbeda dengan karangan bunga lainnya, akan terlihat.

Bukan berwarna merah atau warna cerah lain, karangan bunga itu berwarna hitam.

Karangan bunga itu membawa pesan tentang vonis yang dijatuhkan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

"RIP JUSTice. NEMO JUST keep swimming. Mr DJAROT JUST hold the fort."

"RIP Justice, Save Ahok."

Itulah kutipan kalimat yang tercantum pada karangan bunga berwarna hitam tersebut.

Sejak Rabu (10/5/2017), Ahok tidak berkantor di balai kota karena diputuskan menodai agama dan divonis hukuman dua tahun penjara, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam sidang putusan, Selasa (9/5/2017).

Ahok kini ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.