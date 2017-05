Hampir Serupa, Ini Manfaat Lemon dan Jeruk Nipis Bagi Kesehatan dan Kecantikan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Saat musim panas atau musim hujan, rasanya menyegarkan sekali meneguk segelas air jeruk lemon atau jeruk nipis.

Jeruk nipis, salah satu buah yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Jeruk nipis dan lemon merupakan 2 spesies yang berbeda.

Jeruk nipis biasanya lebih kecil dari lemon, dan airnya memiliki rasa yang kuat dan lebih asam dari air jeruk lemon. Tapi pada dasarnya keduanya memiliki kandungan nutrisi yang sama.

Jeruk nipis, secara ilmiah dikenal sebagai Citrus aurantifoliaa merupakan buah asli Asia Tenggara yang dibawa ke Eropa dari India oleh orang Arab.

Sejak itu menyebar ke seluruh dunia, yang paling umum dibudidayakan dari spesies jeruk asam.

Pengguna pertama yang mengambil manfaat kesehatan jeruk ini adalah para pelaut yang membawanya untuk menghindari penyakit kudis selama perjalanan panjang. Berikut ini beberapa manfaat lain terkait penggunaan jeruk lemon atau jeruk nipis bagi kesehatan tubuh.

Vitamin C pembangkit tenaga. Vitamin C sangat penting untuk sistem kekebalan yang kuat. Jeruk lemon dan jeruk nipis merupakan sumber yang cukup baik dari vitamin C.



Lemon mengandung vitamin C sepertiga lebih banyak dari jeruk nipis. 100 gram lemon (tanpa kulit) memberikan 88% dari nilai harian asupan vitamin C yang direkomendasikan.



Segelas air hangat dengan jeruk nipis/jeruk lemon dan satu sendok teh madu merupakan obat ideal untuk menjaga tubuh dari serangan pilek dan batuk.

Baik untuk perut.

Lemon atau air jeruk nipis membantu proses pencernaan yang bisa dikonsumsi setelah makan berat.



Bisa juga dengan menambahkan beberapa tetes lemon pada hidangan untuk membantu pencernaan. Tapi, perlu diingat, lemon tidak cocok dengan susu.



Tetesan jeruk lemon dalam air juga merupakan obat yang ideal jika seseorang menderita gangguan pencernaan dan terbakar. Asam dalam lemon/jeruk nipis juga baik untuk membilas racun dari saluran usus yang menyebabkan sembelit.



Membantu menjaga tekanan darah normal.

Air jeruk nipis merupakan sumber kalium yang baik, penting untuk mengatur irama jantung dan menjaga pembuluh darah rileks sehingga mengurangi risiko hipertensi.



Sifat anti kanker.