King Arthur yang Ditampilkan dengan Lebih Modern

King Arthur: Legend of the Sword(Warner Bros. Picture)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA -- Kisah seputar Raja Arthur telah demikian banyak dibuat. Ramuan utamanya berasal dari cerita rakyat. Tema, kejadian, dan karakter legenda pemimpin Inggris ini sangat bervariasi.

Itulah sebabnya sutradara Guy Ritchie pun dengan bebas menafsir dan menampilkan sisi lain kisah tersebut dalam film terbarunya, King Arthur: Legend of the Sword.

Film yang mulai rilis di Indonesia pada 9 Mei ini juga mengetengahkan kisah klasik seputar mitos pedang Excalibur, tentang perjalanan Arthur dari pemuda jalanan hingga menjadi raja.

King Arthur: Legend of the Sword dibintangi Charlie Hunnam sebagai Arthur, Astrid Bergès-Frisbey (The Mage), Djimon Hounsou (Bedivere), Aidan Gillen (Goose Fat Bill), Eric Bana (Uther Pendragon), dan Jude Law (Vortigern).

Karakter penyihir Merlin, salah satu tokoh sentral dalam cerita Raja Arthur, tidak muncul.

Film ini dikatakan sebagai seri pertama dari enam seri film yang direncanakan.

Dikisahkan, Uther harus melawan penyihir jahat Mordred yang ternyata bersekutu dengan adiknya, Vortigern.

Arthur kecil diselamatkan sang ayah dan dinaikkan ke atas perahu, sesaat sebelum dia melihat ayahnya untuk terakhir kalinya.

Dia diselamatkan tiga perempuan penghibur dan dibesarkan di rumah bordil di Londinium.

Dia tumbuh dari anak yang sering menjadi korban pemukulan orang-orang yang lebih dewasa hingga menjadi pemuda licin dan ditakuti yang memimpin gerombolan pencuri.

Sampai suatu ketika, dia dikejar-kejar dan ditangkap karena tidak memiliki cap di tangan. Cap itu menunjukkan orang-orang yang pernah mencabut sebuah pedang dan tidak berhasil.