Polisi Ringkus Pembeli Kayu Hasil Perambahan

Laporan Reporter Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA - Aparat Polsek Merbau Mataram meringkus As, pembeli kayu diduga hasil ilegal logging (perambahan) dari hutan Register 17 Batu Serampok, Dusun Kubu Cabe, Mekar Jaya, Kecamatan Merbau Mataram. Ilegal logging tersebut terjadi pada Senin (8/5) lalu.

Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan Ajun Komisaris Rizal Effendi menjelaskan, ada sekitar 13 kayu jenis medang, duren, dan bayur yang telah dipotong menjadi 50 potong dengan ukuran 4 meter dan 2 meter.

Kayu yang diduga dari hutan Register 17 Batu Serampok itu diangkut gerobak ke rumah salah seorang warga. Dari rumah warga lalu dibawa lagi menggunakan truk.

"Anggota dari Polsek Merbau Mataram mengamankan truk pengangkut kayu yang diduga dari kawasan register tersebut pada Selasa (9/5) saat hendak membawa kayu keluar," jelas Rizal.

Menurut keterangan saksi, kata Rizal, kayu tersebut milik An yang dibeli oleh tersangka As. Tersangka As membeli kayu tersebut seharga Rp 900 ribu dari An.

Lalu An menebang sendiri kayu tersebut dengan mengupah kuli panggul untuk mengangkut dari hutan menggunakan gerobak ke depan rumah seorang warga dimana truk angkut sudah menunggu.

Menurut Rizal, polisi telah berkoordinasi dengan pihak kehutanan. Dan rencananya akan dilakukan pengukuran menggunakan GPS koordinat batas kawasan hutan register.

"Saksi ahli dari kehutanan telah menyatakan TKP (tempat kejadian perkara) penebangan masuk kawasan hutan Register 17 Batu Serampok. Tapi kembali akan dilakukan pengukuran titik koordinat batas kawasan hutan menggunakan GPS," katanya.(ded)