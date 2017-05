(FOTO) Kuliner Serba Murah di Republik Kongkow

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tak dipungkiri, suasana yang asyik dan harga menu murah selalu menjadi incaran banyak orang dalam memilih tempat nongkrong. Kalau Anda ingin mendapat keduanya, tak salah jika berkunjung ke Republik Kongkow di Mal Lampung, Jalan ZA Pagaralam, Bandar Lampung.

Mengusung tema kekinian kafé ini berhasil menarik perhatian para pengunjung dengan tambahan ornamen yang dapat dijadikan spot berfoto.

"Di pelataran, kami sengaja menaruh ayunan sebagai pilihan tempat duduk untuk menyantap makanan. Di bagian depan, kami juga pajang sepeda antik. Namun yang menjadi ciri khasadalah lukisan mural di bagian dinding. Konsepnya memang agak jadul. Tapi ternyata justru banyak pengunjung yang berfoto di sana," ujar Manajer Republik Kongkow, Syaiful, Senin 15/05/2017).

Pada dinding yang berlukiskan mural, menggambarkan sebuah warung tempo dulu, dengan bangku panjang di depannya. Itu pun di tambah lukisan seorang wanita paruh baya, cukup menjadi incaran para pengunjung untuk berfoto di sana.

Selain ruangan yang nyaman, kafé yang bukan pukul 10.00-00.30WIB pada hari biasa, dan 10.00-02.00 WIB pada akhir pekan, ini juga memiliki ruang VIP yang bisa digunakan untuk meeting.

"Di sini ada ruang VIP biasa dipakai untuk meeting dilengkapi AC dan kapasitas hingga 15 orang. Pembatasnya bukan menggunakan tembok, tapi baja ringan yang tampak seperti kontainer yang diwarnai cat kuning. Ke depan, kami akan siapkan juga proyektor sebagai penunjang meeting paparnya.

Soal makanan, pengunjung tak perlu risau. Semua menu dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu kisaran Rp7.900 hingga Rp19.900. Beragam makanan juga diberi nama unik yang kekinian, seperti aneka menu indomie, roti, dan kopi.

Untuk indomie, ada menu woles, yakni mie dengan campuran ikan tuna, telur, cabai, tomat, dan bawang. Kemudian bucin (budak cinta), yakni mie dengan campuran kornet sapi, telur, jamur, bawang dan keju. Ada juga sa ae lau, paduan mie hitam, sosis, telur dan cabai.

Sementara yang menjadi unggulan dan kemungkinan di tempat lain tak tersedia yaitu pizzamie; pizza yang terbuat dari mi, dengan toping potongan daging, jamur dan bawang.

Mama Tingkat Tinggi Aneka menu roti juga tersedia, seperti robacok (roti bakar dengan coklat dan susu), rokacok (roti bakar, keju, coklat, susu), rocomar (roti bakar, coklat, susu, marshmallow), dan masih banyak lagi.

Adapun yang banyak digandrungi pengunjung yakni menu mama tingkat tinggi, yakni roti tower es krim, susu, dan marshmallow Untuk makanan berat, tersedia nasi goreng kongkow (pedas) dan nasi gila. Sedangkan minuman yang disajikan juga diberi label nama yang unik seperti ijo lumut (lychee, soda, potongam lime), rapuh (milkshake oreo), butiran debu, dan pupus.

"Semua nama menu di sini unik dan kekinian. Sengaja untuk menarik perhatian para pelanggan. Tapi di buku menu juga kami beri keterangan apa saja ingredient-nya, supaya pengunjung tidak bingung apa yang akan mereka pesan," bebernya.

Yang menarik, lanjut Syaiful, pihaknya menggulirkan promo tanpa batas, yaitu promo all you can eat. Hanya dengan merogoh kocek Rp39.900, pengunjung bisa makan sepuasnya. Mekanismenya, pengunjung memesan promo all you can eat di kasir dengan memilih 2 menu.

Jika masih ingin makan, pengunjung gratis memesan 2 item makanan lagi. Sayang, promo ini hanya untuk makanan. Jika Anda penasaran, bisa kunjungi langsung Republik Kongkow.