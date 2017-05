All New Honda CBR250RR dan Pebalap AHRT Siap Berlaga di IRS 2017

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA – PT Astra Honda Motor (AHM) memboyong All New Honda CBR250RR untuk berlaga menemani pebalap Astra Honda Racing Team (AHRT) dalam menghadapi tantangan kejuaraan balap nasional, Indospeed Racing Series (IRS) 2017.

Melalui partisipasi AHM di ajang IRS 2017, kini penantian pecinta balap Tanah Air untuk bisa lebih dekat menyaksikan langsung aksi dan perpaduan terbaik antara supersport produksi anak bangsa All New Honda CBR250RR dan pebalap AHRT Gerry Salim, Reza Danica Ahrens dan Awhin Sanjaya akan segera terjawab.

General Manager Marketing Planning & Analysis Division AHM Agustinus Indraputra mengungkapkan dukungan AHM melalui Astra Honda Racing Team dan All New CBR250RR di ajang IRS 2017 menunjukkan salah satu komitmen kuat AHM dalam upaya mengembangkan potensi pebalap muda Indonesia serta menjawab kebutuhan pecinta balap Tanah Air.

“Keikutsertaan kami dalam IRS ini merupakan salah satu upaya mengembangkan kemampuan pebalap binaan AHM serta membawa lebih dekat lagi aksi All New Honda CBR250RR kepada pecinta balap. Tidak hanya sekedar balap, tapi kami juga berusaha memberikan pembinaan terbaik dari sisi teknis maupun non teknis seperti dukungan performa All New Honda CBR250RR. Karena membangun tim, motor balap dan pebalap yang handal bukanlah proses yang instan,” jelas Indraputra dalam keterangan tertulis, Selasa (16/5).

Selain itu, AHM juga turut mendukung 22 tim balap Honda pada 2017. Pada kelas 250cc, AHM akan menemani dan mendukung 11 tim balap Honda lainnya yang turut berlaga menggunakan All New Honda CBR250RR dalam mengembangkan potensi terbaiknya di ajang balap ini. Sedangkan pada kelas 150cc, AHM memberikan dukungannya terhadap 11 tim balap Honda.

Bagi pebalap AHRT sendiri, ajang IRS tahun ini akan menjadi musim yang sangat kompetitif, terlebih mereka juga akan didukung oleh performa All New CBR250RR. Kombinasi tepat antara performa supersports kebanggaan anak bangsa dan pebalap AHRT tersebut diharapkan mampu merebut juara nasional pada akhir seri. (ana/rls)