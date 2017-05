IHSG Selasa Pagi Dibuka Turun 4,19 Poin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan pagi ini, Selasa (16/5/2017).

Pelemahan indeks ini berbarengan dengan bursa di regional Asia Pasifik yang sebagian besar bergerak memerah.

Dari internal, kinerja perdagangan April yang melemah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya turut memberi tekanan di lantai bursa.

Pukul 09.10 IHSG bergerak turun tipis sebesar 4,19 poin atau 0,07 persen di posisi 5.684,67. Sebanyak 119 saham diperdagangkan menguat, 63 saham melemah dan 89 saham stagnan.

Saham yang membebani pelemahan indeks di antaranya ELSA. Sementara itu yang menahan indeks melemah lebih dalam meliputi MYRX, BUMI, SRIL, LPKR, TARA dan CASA.

Adapun nilai tukar rupiah bergerak stagnan terhadap dollar AS pada pagi ini, Mengutip Bloomberg, rupiah berada di Rp 13.303 per dollar AS.