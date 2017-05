Peretas Bajak Film Terbaru Pirates of the Caribbean, Minta Tebusan atau Film Akan Dirilis

Johnny Depp (kiri) beraksi bersama Orlando Bloom dalam Pirates of the Caribbean.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Peretas mengklaim telah berhasil mencuri film Pirates of the Caribbean 5: Dead Men Tell No Tales. Dia mengancam bakal merilis film tersebut jika Disney tidak membayar uang tebusan yang diminta.

Kabar mengenai peretasan ini diungkap langung oleh CEO Walt Disney, Bob Iger. Dia tak merinci judul film mana yang diklaim oleh sang peretas, namun mengonfirmasi adanya peretasan tersebut dalam suatu pertemuan dengan para pegawai ABC.

Sebagaimana dilansir KompasTekno dari Deadline, Selasa (16/5/2017), akhirnya muncul informasi yang memastikan bahwa peretas itu memang mendapatkan film Pirates of the Caribbean terbaru.

Iger mengatakan bahwa peretas meminta tebusan uang dalam jumlah sangat besar dalam bentuk bitcoin. Tapi Iger memastikan tidak akan memenuhi permintaan peretas.

Menurutnya peretas mengancam akan merilis Pirates of the Caribbean itu sedikit demi sedikit, kecuali Disney menebusnya dengan uang. Mulai dari 5 menit pertama film tersebut, hingga 20 menit.

Sekarang Disney sedang bekerja sama dengan para penyidik dari Federal Bureu of Investigation (FBI) untuk membongkar masalah pembajakan film itu.

Meski demikian, hingga saat ini sebenarnya belum terlihat bukti mengenai keberhasilan peretas itu mencuri film Pirates of the Caribbean terbaru itu.

Namun sebelumnya sempat terjadi kasus serupa dengan pencurian ini. Kasus yang dimaksud adalah ketika seorang peretas mengklaim telah mendapatkan 10 episode baru Orange Is the New Black.

Seperti diketahui Orange is the New Black merupakan film serial buatan Netflix. Ketika Netflix menyatakan enggan membayar peretas, film itu pun langsung diunggah ke situs pengepul film-film bajakan.

Yoga Hastyadi Widiartanto