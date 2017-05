Aktor Tampan Bollywood Ini Sebut Ayu Ting Ting Wanita Berhati Emas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Hingga saat ini, sudah banyak sekali judul serial Bollywood yang tayang di Indonesia.

Kecintaan masyarakat Indonesia dengan serial Bollywood sangatlah dalam hingga ke aktor atau aktrisnya.

Apalagi sekarang sudah banyak aktor atau aktris Bollywood yang datang ke Indonesia, bahkan hingga bermain sinetron di sini.

Seperti salah satunya Ravi Bhatia yang sudah bermain sinetron ataupun mengisi acara di televisi Indonesia.

Bahkan ia telah menikahi seorang wanita Indonesia yang bekerja sebagai pramugari.

Pekerjaan Ravi di sini juga membuat dirinya berteman baik dengan artis-artis Indonesia lainnya, salah satunya Ayu Ting Ting.

Ravi juga ikut bermain di sinetron Ayu yang berjudul Sambalado.

Ravi Bathia ()

Karena itulah, Ayu dan Ravi sudah menjadi teman dekat.

Bahkan Ravi juga sempat mengunggah foto bersama Ayu yang menjadi viral.

"The Girl With a golden Heart, being a single mother and being a superstar at the same time is not easy, I have lots and lots of respect for this supremely talented girl. Kudos..!!! @ayutingting92," tulis Ravi dalam caption fotonya bersama Ayu.