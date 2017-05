Harga Sewa Hunian Setara Apartemen di Bali Ini Rp 43.000 per Hari

The Ambengan Tenten.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, DENPASAR - Tingginya kebutuhan akan hunian untuk pebisnis dan pekerja di Bali, memotivasi PT Nusantara Raja Jaya mengembangkan hunian dengan konsep flat, atau setara apartemen servis.

Hunian bertajuk The Ambengan Tenten itu dirancang untuk menjawab kebutuhan pekerja dan pebisnis, yang berada di Pulau Dewata.

Tak hanya kamar, para pekerja dan pebisnis membutuhkan fasilitas pelengkap lainnya, misalnya dapur, parkir kendaraan yang luas, dan ditunjang fasilitas lainnya, tetapi dengan harga terjangkau.

Selama ini, mereka yang tinggal dalam waktu cukup lama di Bali memilih untuk menyewa rumah atau kamar indekos, dengan harga sewa serentang Rp 3 juta hingga Rp 7 juta per bulan.

Karena itu, tak mengherankan jika di Denpasar, tingkat hunian rumah kontrakan atau kamar indekos rata-rata bisa mencapai 80 persen.

Padahal, luas kamarnya sekitar 18-38 meterpersegi, dan tak banyak fasilitas yang ditawarkan dengan pengelolaan sederhana.

Karena itu, The Ambengan Tenten dibangun dengan konsep apartemen servis.

Para pekerja atau ekspatriat bisa menyewanya melalui operator, atau membelinya dengan cara pembayaran angsuran ringan.

Direktur Sales and Marketing The Ambengan Tenten Yayan menuturkan, seluruh 168 unit The Ambengan Tenten juga dapat dimiliki oleh investor, yang kemudian bisa diserahkan kepada operator yang ditunjuk.

"Mereka mengelola dan menyewakannya kembali dengan pembagian hasil 90 persen untuk investor, dan 10 persen untuk operator,” ujar Yayan, dalam keterangan tertulis yang diterima KompasProperti, Rabu (17/5/2017).