Ini Paket Spesial Makan Siang Murah De Sky Restaurant and Café

Laporan Wartawan Tribun Lampung Martin Lumban Tobing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - De Sky Restaurant and Café berlokasi Jalan Majapahit Nomor 1- 6, Enggal, Bandar Lampung (belakang Gelael) menggelar program terbaru Paket Special Lunch dan Buka Puasa Mei ini.

Sales Marketing De Sky Restaurant and Café Marnasip Hutasoit menerangkan, ada lima pilihan Paket Lunch yakni, Paket Nasi Ayam Kalasan, Nasi Ayam Bakar, Nasi Ayam Sambalado, Nasi Cap Chay Campur, dan Nasi Ikan Dori Colo-Colo.

Paket masing-masing Rp 30 ribu per orang net sudah termasuk gratis es teh manis/teh hangat, nasi putih, kangkung balacan, pajak dan layanan.

"Ada juga paket empat sampai enam orang yaitu Menu Branjangan terdiri nasi putih, orek tempe kacang, lalapan, ayam goreng, tahu goreng, tempe goreng, sambal terasi, sambal kecap dan sambal ijo".

Paket ini tarifnya Rp 35 ribu net per orang," ujarnya, Rabu (17/5) .

Sedangkan Paket Berbuka Puasa, Marnasip mengatakan, hanya membayar Rp 100 ribu net per orang bisa menikmati semua sajian menu berbuka puasa (all you can eat). (*)