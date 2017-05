Lagi Ngtren, Bulan Madu Mengajak Teman, Tertarik Coba?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tradisi dan ritual pernikahan terus bergulir menjadi lebih kontroversial pada tahun 2017 ini.

Dulu, bulan madu dijalani dan dinikmati oleh pasangan suami istri yang baru menikah. Sekarang, lupakanlah.

Sebab, tren bulan madu mengajak teman tengah menjadi buah bibir.

Survei dari situs penjualan tiket dan hotel, Priceline, melakukan survei terhadap 1.000 responden di Amerika Serikat.

Hasilnya, pasangan pengantin baru, sebanyak 12 persen, melakukan bulan madu bersama teman-teman mereka selama. Tren ini terjadi selama lebih kurang lima tahun terakhir.

Sejumlah selebriti pun juga turut mempopulerkan tren ini, misalnya, Jennifer Aniston dan Justin Theroux’s pada bulan Agustus 2015, yang mengajak beberapa teman mereka kala bulan madu di Bora-bora.

“Pasangan calon pengantin baru semakin banyak merencanakan bulan madu dengan lebih rinci. Jadi, tak hanya pergi berdua tetapi juga mengajak kelompok teman-teman mereka untuk melanjutkan perayaan secara eksklusif,” jelas Lia Batkin, seorang rekan pendiri, In The Know Experiences, situs konsultan perjalanan dan liburan.

Dia menambahkan fenomena ini terjadi karena banyak pasangan yang menikah saat usia telah matang sehingga mereka pun menghargai kehadiran sahabat dengan mengajak mereka liburan.



Penulis Syafrina Syaaf