Harga OTR New Honda City Dibanderol Mulai Rp 331 Juta

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Solichin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - New Honda City menggunakan mesin 1500 cc i-VTEC, yang dapat menghasilkan tenaga maksimal hingga 120 PS pada torsi 145 NM/4600 rpm, yang merupakan terbesar di kelasnya.

New Honda City dibekali sistem Ecological-Drive Assist System (ECON System) yang membantu berkendara secara hemat, dan diperkuat dengan struktur kerangka body G-CON+ACE teknologi yang dapat menyerap benturan, sehingga mampu meredam dan menyalurkan benturan hebat, ketika terjadi tabrakan yang tidak bisa dihindari.

"Sistem pengereman ABS+EBD+Brake Assist (BA) yang siap membantu pengemudi Honda City dalam mengontrol laju kecepatan, bahkan untuk rem mendadak sekalipun. Fitur lain juga terdapat pada mobil ini, yaitu dual front SRS airbags," kata SPV Honda Arista Rajabasa, M Haikal, Kamis (18/5/2017).

New Honda City terdiri dari dua tipe dengan harga on the road (OTR) Lampung sebesar Rp 331 juta untuk tipe emt (manual), dan Rp 341 juta untuk tipe ecvt (matic).

"Untuk pilihan warna, ada lima warna, yaitu white orchid pearl, lunar silver metallic, modern steel metallic, crystal black pearl, dan nocturne night metallic," terang M Haikal.

Segmentasi penjualan untuk mobil itu, sambung Haikal, lebih mengarah kepada orang-orang yang membutuhkan kendaraan dalam kota, agar bisa berpergian ke mana saja.

"Ya karena mobil ini merupakan city car yang praktis, tenaga besar, irit, dan keamanan kenyamanan bakal didapat semua. Jadi cocok buat ibu-ibu muda, pengusaha, juga pengguna harian yang membutuhkan kenyamanan," terangnya.

Ia menyatakan, hingga sekarang, tercatat sudah 26 orang yang memesan mobil tersebut.

"Jadi, kami cukup optimis karena di Lampung kondisi jalanan sekarang sudah padat, sehingga akan banyak berlama-lama di kendaraan, Honda City jawab kebutuhan customer," katanya.