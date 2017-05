Investasi Emas Dinilai Paling Aman, Benarkah?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sudah sejak zaman Nabi Muhammad, nilai emas tidak pernah berubah. Untuk urusan investasi, emas juga dinilai yang paling aman.

Berbincang dengan Bambang Wijanarko, Manajer Marketing PT Antam Logam Mulia, Intisari menggali lebih mendalam tentang investasi emas dan apa yang perlu dilakukan oleh para investor pemula agar bisa berinvestasi dengan tepat.

Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk berinvestasi emas?

Beli. As simple as that. Intinya investasi emas, 'kan, cocoknya untuk jangka panjang. Karena emas itu memang instrumen investasi jangka panjang.

Dalam investasi emas, kejadian merugi itu jarang. Karena fungsi awal emas adalah sebagai safe haven, lindung nilai. Jadi, mencegah berkurangnya nilai yang sudah kita dapat.

Misalnya, kita dapat uang Rp100 juta, kemudian kita mau beli mobil, tapi menunggu tahun depan. Ternyata, tahun depan mobil sudah tidak seharga Rp100 juta. Kalau emas, meski tahun depan, harganya tetap sama. Minimal sama atau bahkan bertambah.

Emas bisa dibilang investasi paling aman?

Iya, karena lindung nilai tadi. Nilainya selalu minimal sama, bahkan lebih.

Apa yang menentukan harga emas?

Intinya emas sama dengan yang lain. Dia masih dianggap sebagai komoditas.