Pedagang PKOR Pasrah Bila Pemprov Lakukan Penertiban

Laporan Reporter Tribun Lampung Andreas Heru Jatmiko

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Para pedagang di sepanjang jalan PKOR mengaku pasrah apabila pemerintah melakukan penertiban. Ini sesuai dengan surat edaran peringatan kedua yang diterima pada Selasa, 16 Mei 2017.

Seorang pedagang Aulia mengatakan, para pedagang sudah menyiapkan surat pernyataan yang ditujukan kepada pemerintah provinsi sekaligus satuan polisi pamong praja.

"Solusi belum jelas, yang pasti kami butuh kejelasan. Kami cuma buat surat, sudah dianter ke dalam, kan ada kantor Sat Pol PP. Tembusan sampai provinsi juga. Pokoke itu aja yang bisa dilakukan," ujar Aulia saat diwawancara Tribun, Rabu (17/5).

Pedagang lain, Yudi mengungkapkan, para pedagang hanya bisa pasrah dan mengikuti apa yang menjadi keinginan pemerintah. "Pasrah saja pokoknya, tidak tahu nanti gimana. Yang jelas lahan baru tidak ada kejelasan, malah sengketa begitu. Tambah nggak jelas kan kalau gini," katanya.

Pantauan Tribun, lahan baru yang semula disediakan untuk eks pedagang PKOR kini banyak ditumbuhi semak belukar. Selain itu, kerangka bangunan yang sudah berdiri dibiarkan saja.

Di dalam lahan tesebut terpampang tulisan "Tanah ini telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara no 13/PLG/2006/PHI/PNTK No Putusan Mahkamah Agung RI No 207K/PHI/2007 tertanggal 30-8-2017, Juru Sita M. Marwan SH.