Ternyata, Dibalik Tas Jinjing yang Selalu Dibawa Ratu Elizabeth II, Tersimpan Kode-kode Rahasia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Seperti wanita lainnya, Ratu Elizabeth pasti tidak ketinggalan membawa tas tangan dalam berbagai kesempatan.

Tas tangan bagi ratu berusia 90 tahun itu tidak sekadar sebagai alat untuk membawa barang pribadi saja lho.

Bagi Ratu Elizabeth II, tas tangan itu bagaikan “sebuah selimut yang nyaman”. Yang selalu dimasukkan ke dalam tas itu adalah sebuah kacamata baca, sebuah cermin kecil, sebuah lipstik, sebuah pena dan beberapa permen mint.

Khusus di hari Minggu, Ratu Elizabeth II pasti memasukkan selembar uang 5 atau 10 poundsterling untuk donasi di gereja.

Ratu Elizabeth II menjadikan tas tangannya sebagai kode tertentu untuk para stafnya.

Nah, ternyata kebiasaan Ratu Elizabeth II membawa tas tangan ini juga bermakna tertentu bagi lady-in-waiting atau staf khusus yang mendampingi sang ratu. Makna ini harus dipahami benar oleh para stafnya karena bisa berarti sang ratu minta pertolongan!

Menurut Sally Bedell Smith, penulis Elizabeth the Queen: The Woman Behind The Throne, ada beberapa tanda yang diberikan oleh Ratu Elizabeth II melalui posisi tas yang dipegangnya.

Sebagai contoh adalah ketika Ratu Elizabeth II berbicara dengan seseorang, lalu ia memindahkan tas tangan dari tangan yang satu ke tangan lainnya. Gesture ini berarti sang ratu sudah siap mengakhiri pembicaraan.

Karena itu, staf khususnya akan segera menghampiri dan mengatakan: Sir, the Archbishop of Canterbury berharap bisa berbicara dengan Anda”.

Contoh lainnya, bila dalam sebuah jamuan, Ratu Elizabeth II meletakkan tas tangannya di atas meja. Hal itu berarti sang ratu ingin mengakhiri acara tersebut dalam waktu 5 menit lagi.

Atau, bila sang ratu meletakkan tas tangannya di lantai berarti ia tidak menyukai pembicaraan dalam jamuan dan ingin lady-in-waiting segera membantunya.

Tanda-tanda yang lebih dramatis lagi yang harus diketahui oleh para staf adalah bila Ratu Elizabeth II memutar-mutar cincin di jarinya. Itu berarti sang ratu minta diselamatkan segera dari acara tersebut.

Jadi, bila Anda berkesempatan bertemu dengan Ratu Elizabeth II, berharap saja Anda tidak melihat sang ratu memberikan tanda-tanda di atas, ya.

Hal itu berarti sang ratu menganggap Anda sebagai pendamping yang disetujuinya.